Mercato concurrents OM : Nice vise une pépite de MLS ?

Selon Foot Mercato, Nice vise le milieu offensif Djordje Mihailovic. Le joueur de Montréal, qui a cumulé 4 buts et 14 passes décisives en 35 rencontres la saison dernière, attise l’intérêt de plusieurs clubs européens. Son profil serait suivi en France, Angleterre, Allemagne, mais aussi en Italie. Le joueur de 23 ans n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison, il pourrait faire le grand saut cet été.

Apparemment Djordje Mihailovic 🇺🇸 (23 ans, #CFMTL) que j’adore serait pisté en Europe et en Ligue 1 ! Ça vous tente un THREAD sur lui ? J’essaye de vous faire ça ce soir ! pic.twitter.com/kSgByu8hNT https://t.co/Y46wefqzi9 — Arnaud_S7📝⚽️🇺🇸🇨🇦 (@ArnaudSalas) March 1, 2022

Le joueur a récemment évoqué son mercato dans des propos relayés par le média RDS : « Et je suis parfaitement en paix avec ça parce que je suis heureux où je suis. Je savais qu’un retour était l’option la plus probable et c’est vraiment ce que je désirais. À moins qu’une offre hors de l’ordinaire, quelque chose qui sort du champ gauche pour moi et pour le club ne survienne, ça a toujours été mon souhait. »