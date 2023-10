Mercato concurrents OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Mbappé ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait une nouvelle fois changer d’avis…

Cela a été le psychodrame de cet été en Ligue 1, Mbappé n’a pas levé l’option d’une saison supplémentaire et sera libre en juin prochain. Après avoir été puni par le PSG, il a rapidement retrouvé sa place dans l’équipe et il pourrait une nouvelle fois prolonger… Selon la Gazzetta dello Sport, l’entourage de l’international français laisse entendre que l’attaquant n’est plus certain de vouloir partir libre à l’issue de son contrat. Mbappé n’aurait jamais exclu une prolongation avec le PSG. Les deux parties discutent et le journaliste Andrea Ramazzotti précise que les résultats et le déroulement de la saison avec Luis Enrique feront son choix…

Mbappé, l’addio al Psg non è più scontato. Si lavora al rinnovo « sotterraneo » https://t.co/GuyaJlWayo — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 15, 2023

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt la tactique de Luis Enrique, avant de s’en prendre à l’hygiène de vie de la star française Kylian Mbappé. L’attaquant de 24 ans a été transparent dans cette rencontre, il ne ferait pas tout pour être à son niveau optimum.

A lire : OM – Brighton : Quelle heure, quelle chaîne TV ?

Les soirées que fait Mbappé à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire dans tout Paris

Danie Riolo a pointé du doigt l’hygiène de vie de l’international français et ses sorties à Paris. «Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Les soirées que fait Mbappé à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu’il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gueule dans pas longtemps. Attention à ce qu’il est en train de devenir Mbappé. Et attention à ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout».