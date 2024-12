Mercato concurrents OM : nouvelle option pour Orban ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le RC Lens a fait une première offre pour Gift Orban, mais celle-ci est inférieure aux attentes de l’Olympique Lyonnais, qui exige 12 millions d’euros, tandis que Hoffenheim reste en pole pour recruter l’attaquant.

Le RC Lens a fait une première offre pour Gift Orban, l’attaquant de 22 ans sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2028, mais l’OL, qui cherche à se séparer de l’attaquant en raison de sa mise à l’écart par Pierre Sage, attend un montant supérieur. Orban, qui n’a plus joué en Ligue 1 depuis trois mois et a marqué seulement deux buts cette saison, ne fait plus partie des plans de Lyon. Le RC Lens, à la recherche d’un renfort offensif, a soumis une proposition pour le joueur, mais celle-ci est inférieure aux attentes lyonnaises, qui demandent 12 millions d’euros hors bonus.

🔴⚫️ Brice Samba’s move to Rennes has still details to be clarified before getting it sealed.

RC Lens have still not given final green light to proceed with medical as they keep resisting to selling their captain.

❗️ Samba, insisting to leave — as he ONLY wants to join Rennes. pic.twitter.com/LXUpT5qCYW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2024