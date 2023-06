Mercato concurrents OM : Officiel, deux nouveaux noms dans l’organigramme de lyonnais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique Lyonnais vient d’annoncer les arrivées de Mathieu Louis-Jean et Martin Buchheit dans son organigramme, une « étape majeure dans la restructuration du club ».

6 mois après le rachat majoritaire de l’Olympique Lyonnais par John Textor, le club rhodanien continue la réorganisation de son organigramme. L’emblématique Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’OL depuis déjà un peu plus d’un mois et le club vient d’annoncer dans un communiqué les arrivés de Matthieu Louis-Jean, à la direction du recrutement, et de Martin Buchheit comme directeur de la performance.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer une étape majeure dans la restructuration de son organisation sportive avec les arrivées conjointes de Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, et de Martin Buchheit, directeur de la performance à compter de la saison 2023/2024. L’Olympique Lyonnais réaffirme son ambition de figurer à nouveau parmi les clubs de football les plus compétitifs au monde. », déclare le club dans son communiqué.

L’OL, vers un club moderne ?

Louis-Jean, passé par l’OM en tant que directeur de la cellule de recrutement, va remplacer un Bruno Cheyrou dont le travail a été très critiqué. Buchheit, lui, est passé par le PSG où il a été adjoint de Thomas Tuchel et c’est un proche de Laurent Blanc, qui devrait lui rester sur le banc lyonnais.

Le club entame ainsi son renouveau sous l’ère Textor, qui avait déclaré il y a peu « Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu’on manque de ressources. Il est temps de faire les choses de manière différente« . L’OL va d’ailleurs s’orienter vers l’analyse de données, la data, la vidéo et l’intelligence artificielle.