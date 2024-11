Mercato concurrents OM : on sait ou va partir ce cadre de l’OL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Nicolas Tagliafico, dont le contrat avec l’OL expire en juin, pourrait quitter le club pour rejoindre Boca Juniors, selon des négociations avancées rapportées par Ekrem Konur.

Le départ de Nicolas Tagliafico de l’Olympique Lyonnais semble de plus en plus probable, surtout après les récentes déclarations de sa compagne. Le latéral gauche de 32 ans, dont le contrat avec l’OL expire en juin prochain, a vu son temps de jeu considérablement réduit cette saison. En outre, sa compagne a révélé qu’elle se sentait en insécurité en France après avoir été victime de deux cambriolages, ce qui complique encore la situation. Selon le journaliste Ekrem Konur, Tagliafico serait en négociations avancées avec un club argentin pour un retour dans son pays natal.

🚨🆕 #BocaJuniors 🇦🇷

Argentine left-back Nicolás Tagliafico is keen to return to Boca Juniors.

▪️His contract with the French club, scheduled to expire in June 2025, includes a clause that allows him to leave next summer without paying a transfer fee.

▪️It is reported that… pic.twitter.com/kQsrILtmi4

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 5, 2024