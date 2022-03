Mercato concurrents OM : Paqueta plutôt en Premier League qu’au PSG ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon pourrait voir filer son meilleur joueur, Lucas Paqueta l’été prochain. Le brésilien pourrait filer en Angleterre…

Lucas Paqueta ne devrait pas rester à Lyon au delà de cette saison. L’international brésilien ne manque pas de courtisans après ses belles prestations. Alors que son profil semblait plaire au PSG et à son directeur sportif Leonardo, Lucas Paqueta pourrait finalement rejoindre la Premier League.

Arsenal set to battle PSG and Newcastle for 24 years old Lyon star Lucas Paqueta as Granit Xhaka replacement

Paqueta has chipped in with 8 goals and 5 assists this term

Capable of playing as a central midfielder, No10, centre-forward or even on the winghttps://t.co/UWWhmbaPat pic.twitter.com/3fbQt9j5yk

