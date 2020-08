Mercato Concurrents OM : Plus de (gros) départs à prévoir au LOSC ?

L’Olympique de Marseille va sans doute encore devoir composer avec le LOSC de Christophe Galtier pour la course au podium en Ligue 1. Enfin, en théorie et selon la tournure de leur mercato…

En effet, le « trading project » tourne à plein régime dans le Nord de la France. Les deux meilleurs buteurs lillois de la saison 2019/20 ont déjà pris la tangente alors que d’autres cadres pourraient suivre.

L’Équipe explique en effet que « personne ne peut certifier que Jonathan Ikoné sera encore lillois d’ici au 5 octobre » et parle également du départ à venir de Gabriel (entre 25 et 30M€). Le quotidien du sport souligne enfin qu’il faudra surveiller dans les semaines à venir les cas de Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Zeki Çelik.

Ça pourrait tout de même faire beaucoup de départs…

Le mercato lillois « officiel » pour le moment

Départs Prix Arrivées Prix V. Osimhen 81M€ S. Botman 8M€ L. Rémy libre I. Lihadji libre J. Alonso 3M€ B. Yilmaz libre N. Gaitan libre E. Pizzuto libre

À noter que dans le cadre du transfert d’Osimhen à Naples, quatre joueurs (relativement inconnus) de l’écurie italienne devrait faire le chemin inverse et coûter environ 20M€ au LOSC dans un montage assez loufoque…