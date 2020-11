Mercato concurrents OM : Pour 4M€, Rennes s’est offert un joueur « qui va tout exploser » dixit Benatia…

FCMarseille vous propose l’actu mercato des concurrents directs de l’OM. L’ancien minot du centre de formation olympien, Medhi Benatia a donné son avis sur l’une des recrue du Stade Rennais cet été, Nayef Aguerd.

Benatia le connait très bien car Nayef Aguerd est international marocain (2 sélections). Il le suit depuis longtemps et a rappelé son parcours au journaliste Manu Lonjon. L’ancien défenseur du Bayern estime que la direction du club breton a fait une belle affaire en misant 4 millions d’euros sur l’international marocain qu’il voit exploser…

Aguerd est arrivé avec les dents longues, il a mangé tout le monde — Benatia

« Nayef joué à Rabat, j’avais assisté à une préparation : bonne patte gauche, élégant. Malaga le voulait déjà à l’époque. Il est resté là-bas et il a bien bossé avant d’arriver à Dijon. Il a mis des buts mais ils l’ont sorti du onze. Ensuite, il a rejoué un peu et il s’est retrouvé en situation d’être à un an de la fin de son contrat. Rennes, qui sait travailler, l’a fait signer. Ce n’est pas un gros transfert, ils se sont dit on va le prendre avec des joueurs d’expérience autour de lui. Le petit, il est arrivé avec les dents longues, il a mangé tout le monde, a régalé et a mis des buts importants. Il n’est qu’à 10 matches, je ne veux pas m’enflammer mais lui je le connais. C’est un gamin intelligent, qui sait où il veut aller et qui est avec un coach comme ça. Stephan c’est un des meilleurs coachs en France. Il va tout exploser, c’est ce que je lui souhaite… »

Medhi Benatia – source : Instagram Manu Lonjon (12/11/2020)