Mercato concurrents OM : PSG ou Real Madrid… Tchouaméni sort du silence !

L’avenir d’Aurélien Tchouaméni devrait être l’un des feuilletons de ce mercato estival en Europe. Alors que les plus grands clubs se l’arrachent, l’international français ne semble pas aussi préoccupé que cela par sa prochaine destination.

Pourquoi je ne pourrais rester à Monaco ? — Tchouaméni

Des médias affirment qu’il serait plus proche de signer au Real Madrid qu’au PSG… Pour le moment, il n’a pas communiqué sa décision. Le milieu de terrain a accordé un entretien à CNN concernant son avenir et n’écarte pas la possibilité de rester à Monaco.

Pour être honnête, je ne pense pas à ça. J’aime les deux : Je peux regarder les matchs espagnols et les matchs anglais. C’est différent de jouer en Espagne et c’est différent de jouer en Angleterre, mais au final, pour moi, c’est juste une question d’adaptation. Est-ce que je prête attention aux rumeurs ? C’est drôle parce qu’avec mes amis, Benoit Badiashile et Djibril Sidibé, chaque matin ils me disent bon ok tu vas aller dans ce club et le lendemain c’est un autre club. Mais c’est bien d’être dans cette situation parce que ça veut dire que je suis dans une bonne position. J’ai beaucoup travaillé pour être dans cette position et avoir les meilleurs clubs qui me veulent. Mais au final, c’est juste des rumeurs sur les réseaux sociaux. Le plus important pour moi c’est d’être bon à l’entraînement, au prochain match et ensuite si ça doit arriver, nous verrons. Mais pour moi, ce n’est pas important. Pourquoi je pourrais rester à Monaco ? J’ai des supers coéquipiers, on va essayer de se qualifier pour la Ligue des champions, donc comme je l’ai dit jouer la C1 dans ce stade avec mes amis, avec ce staff, c’est une belle ambition pour moi » Aurélien Tchouaméni – Source : CNN