Mercato concurrents OM : PSG, Real, Manchester… Monaco réclame 60 M€ pour son crack !

Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni est un joueur courtisé par les plus grands clubs européens. Sélectionné en l’équipe de France et auteur d’un buteur ce week-end avec les bleu il a fait le point sur son avenir.

L’international français de l’AS Monaco Aurélien Tchouameni (22 ans) est l’une des très grosses valeur marchande du club de la Principauté. Courtisé par les plus grands clubs européens il ne a évoqué son avenir lors du rassemblement avec l’équipe de France. Il ne semble pas faire d’un départ à l’étranger une obligation pour renforcer son statut chez les bleus.

« C’est une discussion que je devrais peut-être avoir avec le sélectionneur. Il ne faut pas forcément jouer au Real Madrid ou à Manchester City pour être en sélection. On le voit avec d’autres joueurs qui sont dans de très bons clubs, comme l’AS Monaco. Wissam (Ben Yedder) est à Monaco, il est appelé régulièrement en équipe de France. Je ne pense pas que l’AS Monaco soit un frein pour moi, pour continuer à jouer dans cette sélection. Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’avoir quelques sélections et je suis très bien à l’AS Monaco. Ce n’est pas une question que je me suis posée pour le moment,» a-t-il ainsi expliqué avant d’évoquer l’intérêt du PSG un club qu’il semble particulièrement apprécié.

L’AS Monaco veut 60M€

🇪🇸 Le nom de Tchouaméni fait de plus en plus de bruit en Espagne. Il serait dans la short-list du Real, et Monaco serait prêt à le laisser partir cet été contre 60 millions d’euros. — RMC Sport (@RMCsport) March 28, 2022

« C’est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis le début de l’ère qatari, ils ont des objectifs. Malheureusement, ils n’ont pas encore remporté la Ligue des champions mais ils ont pleins de titres, de grands joueurs. Ils ont envie d’aller chercher plus loin, mais ils ont déjà une grande équipe, » a ainsi déclaré Aurélien Tchouameni.

De son côté l’AS Monaco pourrait réclamer pas moins de 60 millions d’euros pour son milieu de terrain de seulement 22 ans. C’est en effet ce que rapporte le quotidien espagnol AS ce lundi. Ce dernier avait été acheté au Girondins de Bordeaux pour 18 millions d’euros il y a presque deux ans. Devenu international français en septembre dernier il a disputé 87 matches sous les couleurs de l’AS Monaco, en deux saisons.