Mercato concurrents OM : Quatre départs possibles au LOSC… qui connait les potentiels successeurs !

Lille s’attend à perdre un ou plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato (5 octobre). L’Équipe fait un point sur la situation lilloise.

Hier, FCM faisait un état des lieux sur la situation des joueurs en partance du côté du LOSC. Ce jeudi, le journal L’Équipe apporte des suppléments d’informations. Selon le média français, deux Lillois sont surveillés à la loupe par la direction nordiste. Il s’agit de Boubakary Soumaré et Jonathan Ikoné. Le dernier, international français, intéresse beaucoup d’écuries. L’AC Milan, l’Inter, le Napoli, Dortmund et des formations anglaises lorgnent sur le milieu de terrain. L’ancien Parisien est sous contrat jusqu’au mois de juin 2023 avec les Dogues. Le LOSC aimerait récupérer une trentaine de millions d’euros sur son joueur. Mais le numéro 10 à Lille réfléchirait aux Bleus et à l’Euro avant de prendre sa décision… En cas de départ, le dernier quatrième de Ligue 1 songerait à recruter Alfredo Morelos (24 ans) des Glasgow Rangers.

Morelos, Niasse et Ferreira dans le viseur du LOSC ?

Concernant Boubakary Soumaré, le jeune milieu de terrain (21 ans) est lié contractuellement jusqu’en juin 2022 avec la formation entrainée par Christophe Galtier. En cas de départ du joueur formé au PSG, Cheikh Niasse renforcerait l’entrejeu lillois, qui pourra également prochainement compter sur Eugenio Pizzuto, nous rapporte L’Équipe.

Zeki Çelik, arrière droit, et Adama Soumaoro, défenseur central, pourraient bouger d’ici la fin du mercato. Le latéral turc (23 ans), sous contrat jusqu’en juin 2023, était pisté par l’AS Rome la saison passée. Mais les dirigeants lillois ne sont pas pressés de le vendre. En cas de départ, Joao Fonseca Ferreira (19 ans) du Benfica Lisbonne pourrait le remplacer. Concernant Soumaoro (28 ans), le franco-malien sort d’un prêt peu concluant au Genoa. Ces derniers n’ont pas levé l’option d’achat prévue. Considéré quatrième dans la hiérarchie des défenseurs au LOSC, Soumaoro ne sera pas bradé par les Dogues. Mais un départ semble plus que jamais d’actualité pour le rugueux défenseur central.