Mercato concurrents OM : Quelques détails selon Fabrizio Romano pour ce gros dossier du RC Lens !

Le RC Lens va boucler le départ de Seko Fofana selon toutes vraisemblances. Fabrizio Romano explique ce dimanche que les clubs finalisent les derniers détails pour ce transfert !

Depuis plusieurs jours, des rumeurs envoient Seko Fofana en Arabie Saoudite. Al Nassr serait très proche de trouver un accord avec le RC Lens qui s’est résigné à laisser filer l’international ivoirien dans le club saoudien. Fabrizio Romano explique ce dimanche que les derniers détails devraient être réglés prochainement pour finaliser ce dossier. Les Saoudiens seraient même en France pour négocier directement avec le RC Lens. Pour l’OM, c’est un gros joueur qui quitte l’un des principaux concurrents pour une place sur le podium !

Al Nassr are prepared to sign all documents for Marcelo Brozovic deal… and then work to complete Seko Fofana deal with RC Lens. 🟡🔵🇸🇦 #transfers

Brozovic will be the next signing; Fofana talks are very advanced waiting on final details. Al Nassr delegation, in France now. pic.twitter.com/bU9LxMBKH7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023