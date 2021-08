Après le retour de Steven Nzonzi du côté de la Roma, le Stade Rennais est à la recherche d’un joueur pour évoluer en tant que sentinelle. Alors que la piste Jens Cajuste se referme, le club breton lorgne du côté des Pays-Bas.

Alors que la piste menant à Jens Cajuste se referme petit à petit, le Stade Rennais est à la recherche d’un joueur capable d’évoluer en tant que sentinelle. En effet, depuis le retour de Steven Nzonzi du côté de l’AS Roma, le club breton ne compte dans son effectif aucun joueur expérimenté capable d’évoluer à ce poste. Pour la première journée de Ligue 1, Bruno Génésio a pu compter sur Lesley Ugochukwu (17 ans) pour dépanner.

Teun Koopmeiners et Edson Alvarez dans le viseur de Rennes ?

Toutefois, le coach rennais réclamerait un renfort plus expérimenté à ce poste et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. À en croire les informations dévoilées par Ouest France, le Stade Rennais lorgnerait du côté des Pays-Bas pour se renforcer. Les profils de Teun Koopmeiners et d’Edson Alvarez qui évoluent respectivement à l’AZ Alkmaar et à l’Ajax Amsterdam seraient suivis de près. À en croire TodoFichajes, le Stade Rennais pourrait formuler une offre avoisinant les 20 millions d’euros pour Edson Alvarez.