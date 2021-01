Mercato concurrents OM : Rennes bloque un de ses jeunes talents et ouvre la porte à un départ ?

FCmarseille vous propose le mercato des concurrents directs de l’OM. Rennes, qui s’est bien relancé après un passage compliqué, est sollicité pour ses jeunes talents lors de ce marché hivernal 2021…

Selon Eurosport, l’AS Rome aurait fait une offre au Stade rennais concernant Brandon Soppy. Le club italien aurait proposé 4 millions d’euros plus 20% de bonus pour le jeune latéral droit de 18 ans. Une offre refusée par Rennes qui espère conserver son très jeune défenseur, le club aurait d’ailleurs lancé des négociations pour une prolongation de deux ans. Le contrat actuel de Soppy expire en 2022. Dans le même temps, le milieu de terrain Clément Grenier pourrait lui faire ses bagages…

Soppy bloqué, Grenier sur le départ ?

En effet, Grenier pourrait quitter Rennes dès cet hiver. Le milieu de terrain de 29 ans sera libre en juin prochain et pourrait saisir une opportunité lors du mercato de janvier si elle se présente. Interrogé par RMC Sport, il estime qu’il peut encore jouer dans un club qui joue l’Europe.

J’aimerais bien pourquoi pas redécouvrir un championnat étranger — Grenier

« Je sens que j’ai les possibilités physiques et mentales pour rester en Europe, j’ai toujours envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année. Mes six mois à Rome ont été top au niveau de l’expérience de la maturité. J’aimerais bien pourquoi pas redécouvrir un championnat étranger qui me permettrait de progresser sur le plan sportif. » Clément Grenier – source : RMC (03/01/2020)