Mercato Concurrents OM : Rennes écrase l’ASSE et va encore sortir le chéquier pour recruter 3 joueurs !

Si l’OM est dans le dur en ce début de saison, et dispose de moyens très limités pour se renforcer pendant le Mercato, c’est tout l’inverse du côté de Rennes, un des concurrents pour le podium.

Le Stade Rennais réalise un quasi sans faute en ce début de saison. Les bretons se sont largement imposés hier en dépalcement à Saint-Etienne (0-3). Avec quatre victoires et un nul, ils culminent ainsi à la ère place du classement de Ligue 1. Après un nouveau match concédé contre Metz (1-1) hier soir au vélodrome l’OM compte désormais cinq points de retard sur des rennais qui devraient cette saison encore jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1.

30 Millions pour Reine-Adeilaïde ?

D’autant que les rouges et noirs comptent encore se renforcer d’ici la fin du mercato. Car si l’OM est en grande difficulté sur le plan financier, ce n’est pas du tout le cas de Rennes. Après avoir recruté Nayer Aguerd, Serhou Guirassy, et Martin Terrier trois autres renforts pourraient bientôt débarquer. Au poste de gardien, pour remplacer Edouard Mendy transféré à Chelsea pour 24M€, le dijonnais Alfred Gomis serait visé. Le coach Stéphan a également fait savoir qu’il espérait deux autres recrues. Un défenseur central, et un milieu offensif qui pourrait être Reine-Adeilaïde. Rennes devra signer un chèque de 30 M€ pour s’attacher les services du Lyonnais.