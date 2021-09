À la recherche d’un attaquant, les Girondins de Bordeaux auraient jeté leur dévolu sur Mbaye Niang. Les négociations avec le Stade Rennais seraient même à un stade avancé.

Le besoin de recruter un attaquant ne date pas d’hier pour les Girondins de Bordeaux. Depuis le départ de Nicolas De Préville du côté de Metz, ce besoin est un peu plus urgent. À en croire les informations de L’Équipe, le club bordelais aurait fait de Mbaye Niang sa priorité en attaque pour le recruter en tant que joker. Dernier au classement, les Girondins espèrent pouvoir compter sur son renfort pour les prochains jours. Le quotidien régional avance que l’intérêt serait réciproque et qu’il ne manquerait plus qu’un accord à trouver avec Rennes.

Mbaye Niang n’entre pas dans les plans de Génésio

Comme l’hiver dernier, Mbaye Niang n’entre plus dans les plans du Stade Rennais. Déjà prêté à Al-Ahli en février dernier, il pourrait donc partir cette fois de façon définitive. Son arrivée pourrait faire beaucoup de bien aux Girondins de Bordeaux. Lors de ses deux premières saisons avec Rennes, l’attaquant sénégalais avait inscrit 12 et 11 buts en championnat. Reste à savoir si les deux clubs trouveront un accord prochainement.