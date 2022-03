Mercato concurrents OM : Rennes pourrait voir filer un jeune talent de 18 ans…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Rennes a bien du mal à garder ses jeunes talents comme Ousmane Dembélé ou Eduardo Camavinga. Le club breton pourrait voir filer une des ses pépites cet été, le jeune Lesley Ugochukwu…

Rennes dispose d’un centre de formation performant et sort régulièrement des talents. Selon l’Equipe, le milieu de terrain de 18 ans, Lesley Ugochukwu aurait de sacrés courtisans. En effet, Arsenal et Tottenham mais aussi Dortmund suivent le jeune milieu rennais. Les Gunners seraient les plus intéressés par ce profil à la Patrick Vieira. Ugochukwu dispose d’un contrat avec Rennes jusqu’en juin 2024. Il a participé à 13 rencontres de Ligue 1 cette saison, pour un total de 330 minutes et un but marqué.

Lesley Ugochukwu a la cote !

