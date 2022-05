Mercato concurrents OM : Rennes prêt à réaliser un gros coup avec Terrier !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Auteur d’une très bonne saison avec le Stade Rennais, Martin Terrier pourrait finalement rester en Bretagne la saison prochaine !

La saison 2021/2022 aura été explosive pour le Stade Rennais en Ligue 1 ! Jusqu’au bout, les Bretons auront tout fait pour atteindre le podium et aller en Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, l’OM ainsi que l’AS Monaco ont fait mieux dans cette course et auront réussi à atteindre respectivement la deuxième et troisième place.

Terrier devrait rester !

L’un des artisans de cette belle saison du Stade Rennais est Martin Terrier. Auteur de 21 buts en Ligue 1, il est dans le top 3 des meilleurs buteurs derrière Mbappé (28) et Ben Yedder (25). Malgré les sollicitations de clubs européens dont Tottenham, l’ancien lyonnais devrait rester à Rennes d’après L’Equipe ! Un gros coup pour les Rennais qui pourraient conserver l’un de leurs meilleurs joueurs. Au micro de Prime Vidéo, il avait affirmé se sentir bien en Bretagne et envisageait son avenir avec le maillot rouge et noir.

« On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu’en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d’être là. Ce qui est sûr, c’est que c’est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. On bat des regards en termes de points, de nombre de buts marqués. Ce sont de bonnes choses et c’est prometteur pour la suite » Martin Terrier – Source : Prime Vidéo

On est quand même fier de ce que l’on a fait, je suis fier des joueurs et du staff — Maurice

Florian Maurice s’est exprimé via le site officiel du club du Stade Rennais sur la fin de saison. Pas de promesse ni d’ambition dévoilées mais de la satisfaction après une saison bien remplie.

« C’est beaucoup d’émotions. On a souffert jusqu’au bout. Avec les résultats des uns et des autres, on a beaucoup tremblé. Le but de Serhou vient confirmer que ce groupe est exceptionnel. Le match a été incroyable sur le plan émotionnel. On est récompensé, aussi par un but venu du banc. Le coach insiste là-dessus lors de ses causeries. On ne joue pas à onze mais à vingt-cinq. Tout le monde est allé chercher ce point du match nul qui permet au club de continuer à jouer la coupe d’Europe. C’était un de nos objectifs. Sur la saison, il y a eu des moments où l’on a cru que l’on pourrait aller encore plus haut. On est quand même fier de ce que l’on a fait, je suis fier des joueurs et du staff. Le club continue de grandir. Cette quatrième place est amplement méritée. On cherche toujours à aller plus haut et on va continuer de le faire. Les choses ne s’arrêtent pas là. On doit mettre les choses en place pour être encore dans nos objectifs la saison prochaine. On va jouer la coupe d’Europe à fond et la croquer à pleines dents. On sent qu’il y a une communion entre l’équipe et le public. Cette équipe s’identifie au public et inversement. Tout le monde prend beaucoup de plaisir. C’est une équipe qui dégage beaucoup d’énergie à l’image des supporters du Stade. » Florian Maurice – Source : Stade Rennais (22/05/22)