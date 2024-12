Mercato Concurrents OM : Rennes sur le point de réaliser un énorme coup !

Le mercato hivernal ouvre ses portes la semaine prochain et les clubs de Ligue 1 s’activent déjà pour réaliser quelques bons coup. C’est de cas de Rennes qui pourrait en réaliser un très gros…

L’Olympique de Marseille va tenter de se renforcer durant le mercato d’hiver. Les concurrents du club marseillais vont aussi profiter de cette période de transferts de joueurs pour tenter d’améliorer leur effectif pour la seconde partie de saison. C’est notamment le cas du Stade Rennais. Le club breton est même sur le point de réaliser un gros coup.

Rennes a en effet avancé ces dernières heures dans le dossier menant à Seko Fofana. Les bretons veulent rapidement boucler l’opération et ainsi devancer la concurrence des clubs étrangers. révèle ainsi le journaliste de Foot Mercato, Sebastien Denis. L’ancien milieu de terrain du RC Lens évolue depuis un an et demi en Arabie Saoudite.

🚨🔴⚫️🇨🇮 #Ligue1 | ❗️Rennes a avancé ces dernières heures dans le dossier menant à Seko Fofana 💰 Les bretons veulent rapidement boucler l’opération et ainsi devancer la concurrence des clubs étrangers. Avec @sebnonda et @DahbiaHattabi pic.twitter.com/WM7V9YV0dJ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 28, 2024

A lire aussi : Mercato OM : « Tu me le ramènes dans mon équipe », quand Bielsa réclamait ce jeune crack à Labrune !

Le premier gros coup du mercato 2024-2025 ?

Après un départ marquant pour l’Arabie saoudite en 2023, Seko Fofana, ancien capitaine emblématique du RC Lens, pourrait faire son retour en Ligue 1. Actuellement prêté à Al-Ettifaq par Al-Nassr, l’international ivoirien est dans le viseur du Stade Rennais, qui souhaite renforcer son milieu de terrain avec un joueur expérimenté et puissant. Le président rennais, Arnaud Pouille, a activement travaillé sur ce dossier en s’appuyant sur ses liens passés avec Fofana et l’appui de l’entraîneur Jorge Sampaoli.

Rennes propose un projet ambitieux incluant un contrat de longue durée pour convaincre le joueur et son club saoudien, qui avait investi 23 M€ pour le recruter. Si les discussions avancent, un autre club saoudien reste également en course. Cependant, Rennes semble en bonne position pour finaliser cette opération et espère redynamiser son effectif pour la seconde partie de saison.