Mercato concurrents OM : Rennes veut s’offrir un des meilleurs buteurs de Ligue 1 ?

Selon l’Equipe le Stade rennais pourrait s’intéresser à Habib Diallo, auteur de 20 buts en Ligue 1 cette saison, pour renforcer son attaque cet été.

Le Stade rennais serait actuellement à la recherche d’un nouveau buteur et le club breton pourrait bientôt faire une offre pour Habib Diallo. Le joueur de de 28 ans a inscrit 20 buts cette saison à Strasbourg et devrait vraisemblablement quitter l’Alsace. A deux ans de la fin de son contrat et après un exercice 2022-2023 très réussi, il pourrait rapporter un beau chèque. Valorisé à 20 millions d’euros par son club, l’international sénégalais aurait lui des envies de Premier League, où son profil attirerait Burnley, Brentford et West Ham.

Enfin le buteur tant attendu ?

Rennes se cherche donc encore un avant-centre, après avoir dépensé des sommes importantes sur le poste récemment. Arnaud Kalimuendo, acheté 20 millions d’euros au PSG l’été dernier, n’a pas complètement explosé. Amine Gouiri a lui alterné entre le poste de buteur et l’aile gauche mais il a quand même planté 15 buts en L1 cette saison, pour sa première année en tant que recrue la plus onéreuse de l’Histoire du club (28 M). De plus, Serhou Guirassy, arrivé en 2020 contre 15 Millions d’euros, va s’engager définitivement à Stuttgart où il était prêté cette saison.