Mercato concurrents OM : Rennes veut un milieu croate, Nice pousse pour Delort et Kurzawa réfléchit pour Lyon !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Au menu ce lundi : Rennes veut un milieu croate, Nice pousse pour Delort et Kurzawa réfléchit pour Lyon !

Mercato concurrents OM : Un milieu offensif croate à Rennes ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce lundi, on apprend que Lovro Majer serait tout proche de rejoindre le Stade Rennais.

Rennes s’active sur le marché des transferts. Après avoir enregistré les départs de Steven Nzonzi et de Clément Grenier, le club breton multiplie les pistes au milieu de terrain afin de les remplacer. L’une d’entre elles mènerait à Lovro Majer. Annoncé du côté de l’OM lors du dernier mercato hivernal, le milieu offensif croate pourrait donc rallier la Bretagne cette saison.

Lovro Majer d’accord avec Rennes

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, le Stade Rennais serait déjà entré en contact avec Andy Bara, l’agent de Lovro Majer. De plus, les deux parties seraient même déjà tombés d’accord sur un contrat longue durée. Sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu’en 2026, le milieu offensif croate aurait refusé Francfort pour rallier la Bretagne. Toujours d’après Foot Mercato, les négociations entre les dirigeants rennais et leurs homologues croates seraient à un stade avancé. D’après les derniers échos, il rejoindrait Rennes après les matchs de qualification du Dinamo Zagreb en Ligue des champions les 17 et 25 août prochain.

🚨Info : Lovro Majer 🇭🇷 a choisi #Rennes. Le joueur est tombé d’accord avec le club breton. #Rennes et #Zagreb sont en négociations très avancées pour la signature du milieu offensif.https://t.co/zZ9Iv1iMdk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 16, 2021

Mercato concurrents OM : Nice pousse pour Delort !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce lundi, on apprend que l’OGC Nice se serait positionné pour essayer de récupérer Andy Delort.

Après avoir enregistré les arrivées de Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Calvin Stengs, Justin Kluivert, Mario Lemina, Pablo Rosario et Marcin Bulka, l’OGC Nice n’a pas encore terminé son mercato estival. Après une victoire écrasante chez le champion de France en titre (0-4), les Aiglons veulent tout de même recruter un attaquant pour l’associer aux côtés de Kasper Dolberg.

Andy Delort dans le viseur

À en croire les informations révélées par RMC Sport, Christophe Galtier serait emballé par le profil d’Andy Delort pour assurer ce rôle. À tel point qu’il insisterait auprès de ses dirigeants pour enregistrer sa venue cet été. Mais ces dernières semaines, ce n’est pas le seul nom à avoir été associé au club azuréen. En effet, les noms de Gaëtan Laborde, Loïc Rémy ou encore Burak Yilmaz ont également été évoqué. À l’heure actuelle, RMC Sport ne donne aucun élément sur l’avancée du dossier. De plus, l’OGC Nice n’aurait pas encore formulé d’offre à Montpellier. Reste à savoir si le club héraultais serait ouvert à son départ.

Christophe Galtier pousse pour faire venir Andy Delort à Nice. (@Tanziloic / RMC Sport) pic.twitter.com/ZZ2thBBid6 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 14, 2021

Mercato concurrents OM : Kurzawa change d’avis concernant Lyon ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce lundi, on apprend que Layvin Kurzawa serait prêt à rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Le mercato s’anime du côté de Lyon. Après avoir enregistré des départs importants (Memphis Depay, Melvin Bard, Joachim Andersen et Jean Lucas) depuis le début de l’été, les Gones se sont très peu renforcés. Même si les négociations avancent avec Xherdan Shaqiri, Peter Bosz réclame d’autres renforts dans l’effectif lyonnais. Parmi eux, un latéral gauche puisque Maxwel Cornet pourrait plier bagages d’ici la fin du mercato. Et c’est Layvin Kurzawa qui tiendrait la corde pour le remplacer.

Kurzawa d’accord pour rejoindre Lyon ?

À en croire les informations révélées par RMC Sport, Layvin Kurzawa serait d’accord pour quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre Lyon cette saison. Et le transfert pourrait arranger les deux équipes puisque le club de la capitale a besoin de liquidités et Lyon a besoin d’un latéral gauche. À l’heure actuelle, les Gones n’ont formulé aucune offre pour s’attacher les services de Layvin Kurzawa. Toutefois, les négociations pourraient avancer rapidement puisque le joueur a déjà donné son accord pour venir chez le club rhodanien.