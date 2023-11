Mercato Concurrents OM: Retournement de situation à Rennes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice était annoncé sur le départ, il va finalement rester en poste.

Suite au départ de Bruno Genesio, Rennes a fait revenir Julien Stéphan voulu par François Pinault. Ce n’était pas un choix de Florian Maurice qui s’est accordé un temps de réflexion. Son départ était annoncé, il va finalement rester comme vient de l’annoncer le club rennais via un communiqué. « Après une courte période de réflexion, Florian Maurice a confirmé sa volonté de poursuivre ses fonctions de directeur technique auprès du Stade Rennais F.C., en accord avec la direction générale du club et son actionnaire ».

Maurice a finalement décidé de rester !

Le président exécutif et directeur général du club, Olivier Cloarec a précisé : « Je renouvelle ma totale confiance en Florian. Son attachement à l’équipe du Stade Rennais F.C. et sa contribution au projet du club sont très forts. Nous avons mis en place beaucoup de choses dans l’ensemble du secteur sportif depuis son arrivée. Nous sommes très attachés à pérenniser un mode de fonctionnement collégial pour poursuivre le développement du club à tous les niveaux, dans la durée. Aujourd’hui, l’urgence est de redresser les résultats du club en championnat et d’apporter tout le soutien nécessaire à Julien Stéphan, entraîneur que Florian connait bien et avec lequel il a déjà collaboré. Je sais pouvoir compter sur les qualités et l’engagement de chacun de nos joueurs et de l’ensemble du staff pour y parvenir. »

🚨 OFFICIEL ! Bruno Génésio n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais ! 👋❤️🖤 Il est remplacé par Julien Stéphan. pic.twitter.com/0zxKqFkN12 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2023

En deux jours, la situation à Rennes a totalement basculé. L’état-major du Stade Rennais est en passe de perdre tous ces éléments. Après le départ de l’entraîneur, Bruno Genesio, acté depuis vendredi, remplacé par Julien Stéphan, c’est le directeur sportif, Florian Maurice ainsi que le président exécutif, Olivier Cloarec, qui pourraient également quitter le club breton selon RMC Sport.

🔴⚫ Après le départ de Bruno Genesio, Florian Maurice et Olivier Cloarec pourraient eux aussi s’en aller de Rennes.https://t.co/xyi0ks5t01 — RMC Sport (@RMCsport) November 19, 2023

Maurice pas consulté pour le choix de Stéphan ?

En poste depuis juin 2020, Florian Maurice avait installé Genesio à la tête de l’équipe en mars 2021, au moment de la démission de Julien Stéphan. Les deux anciens lyonnais étaient proches, mais leur amitié s’est dégradée au fil du temps sur fond de désaccords lors du mercato d’été.

Le directeur sportif de 49 ans n’a pas été consulté par l’actionnaire François Pinault au moment de trouver un successeur au technicien français.