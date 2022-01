Mercato concurrents OM : Riolo pointe du doigt une erreur de casting à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Après avoir vendu Guimaraes à Newcastle, Lyon va se faire prêter son ancien international Tanguy Ndombélé. Une erreur pour Daniel Riolo…

Lyona trouvé un accord avec Tottenham pour le prêt de Tanguy Ndombele qui passe sa visite médicale, ce lundi matin. Le joueur de 25 ans va tenter de se relancer après un échec cuisant chez les Spurs et un transfert de 70M€. Il ne sera pas qualifié pour le match face à l’OM demain soir.

Sur RMC, Daniel Riolo a affiché ses interrogations sur le choix de faire revenir un joueur avec des problèmes de comportement…

« Ndombele à Lyon c’est très curieux. Je suis très pressé de voir comment Peter Bosz va gérer Ndombele, ça peut être terrible. Cela ne correspond tellement pas… Déjà qu’il y a des clans dans le vestiaire de l’OL. Paqueta va se retrouver un peu isolé sans Guimaraes, Ndombele va arriver comme le boss du milieu de terrain avec une place de titulaire. Je ne sais pas avec quelle mentalité il revient Ndombele. Autant au PSG avec Pochettino au milieu des vedettes, il aurait fait profil bas mais là il arrive à l’OL, il revient en vedette. Il a le boulard, il se prend pour un crack, il revient dans une équipe inférieure à celle où il était. Ndombele à Lyon, moi je veux bien mais tous les entraineurs lui ont fait les mêmes reproches, dans la mentalité Peter Bosz c’est spécial, ça ne correspond pas ». Daniel Riolo – source : RMC (30/01/2022)

💬 « À chaque fois qu’on me dit ‘C’est un bon coup parce que c’est gratos’, on prend des mecs en situation d’échec là où ils sont et on dit : ‘Comme c’est la L1, ça va coller.’ »

🎙 @DanielRiolo s’interroge sur la pertinence d’un retour de Tanguy Ndombele à l’OL. #rmclive pic.twitter.com/YZTmQ8zXxi

— After Foot RMC (@AfterRMC) January 30, 2022