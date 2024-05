Mercato Concurrents OM: Riolo voit une autre star quitter le PSG en plus de Mbappé !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Le Paris Saint-Germain suit plusieurs pépites de Ligue 1 et pourrait tenter d’en recruter deux du LOSC !

Le PSG a terminé sa saison de Ligue 1 face à Metz sans ses deux internationaux français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Ces deux derniers étaient à Cannes ce qui fait dire au journaliste Daniel Riolo sur RMC que le duo devrait quitter Paris cet été…

Je me prépare à un départ de Dembélé

« Depuis Dortmund, comme chaque année quand le PSG sort de la Ligue des champions, la saison est terminée. En revanche, on a une petite nouveauté cette année. Au moment d’aller faire ton dernier match de championnat, des joueurs sont écartés – pourquoi pas – mais les mecs sont en vacances. Être écartés et t’afficher en vacances avec reprise de l’entraînement mardi… On va me dire, comme Mbappé est en rupture avec le club depuis des mois. (…) Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal. C’est déjà anormal pour Mbappé mais c’est la rupture depuis des mois. Plus il pourra donner une mauvaise image et être à l’envers par rapport à ce qu’il faut, plus il le fera. En revanche, Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver (l’année dernière en provenance du Barça). Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n’est pas sur place, même pas sur le banc? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi? Être à Cannes alors qu’il s’est fait mal, ce serait encore pire mais je ne crois pas (qu’il soit blessé). En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses. Je me prépare à tout pour cet été, surtout avec un entraîneur comme ça, ça peut beaucoup chauffer. La logique maintenant, c’est que Mbappé ne joue plus du tout, il y a rupture avec le club, Luis Enrique ne peut pas l’encadrer, avec Nasser ils ne disent même plus bonjour. De toute façon, il ne mérite pas, il ne s’entraîne plus, il n’est pas bon. L’histoire est finie. S’il ne va pas gagner la Coupe de France, on viendra encore ma parler de saison réussie? »

Laissé au repos, Kylian Mbappé n’a pas fait le déplacement à Metz ce dimanche pour la dernière journée de Ligue 1. L’attaquant du PSG passe son week-end au festival de Cannes, en compagnie notamment d’Ousmane Dembélé.https://t.co/tm9viCevbw — RMC Sport (@RMCsport) May 19, 2024



Selon FootMercato, le PSG aimerait s’offrir les deux jeunes talents du LOSC. « Paris prépare d’ores et déjà les futurs mercatos. Luis Campos et la cellule de recrutement du PSG ont prévu de superviser dans les prochaines semaines deux cracks lillois formés au Domaine de Luchin, à savoir Leny Yoro et Lucas Chevalier. » Le LOSC ne bradera pas ses deux jeunes talents, le PSG va devoir proposer de grosses sommes pour espérer les recruter.

Leny Yoro et Lucas Chevalier dans le viseur du PSG ?