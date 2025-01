Mercato concurrents OM : Selon Fabrizio Romano, l’AS Monaco est proche de faire un gros coup !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). A la recherche d’un milieu de terrain l’AS Monaco pourrait s’offrir un gros nom !

L’AS Monaco se prépare à renforcer son milieu de terrain avec l’arrivée imminente de Jordan Henderson, l’international anglais de 34 ans, qui évolue actuellement à l’Ajax Amsterdam. Selon Fabrizio Romano, un accord pour un transfert permanent est en bonne voie, avec un contrat prévu jusqu’en 2026 pour Henderson. Le club monégasque, ayant besoin d’un renfort immédiat après une saison difficile, a ciblé le capitaine emblématique de Liverpool pour apporter son expérience à l’équipe.

