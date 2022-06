Mercato concurrents OM : Semaine clé pour ce gros dossier de l’AS Monaco?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Pisté par Paris, Aurélien Tchouaméni privilégierait le Real Madrid ! Une semaine décisive selon Fabrizio Romano qui suit le dossier de près.

L’Olympique de Marseille a réussi à prendre la 2e place de Ligue 1 à la dernière journée ! La victime de cette qualification directe en LDC des Olympiens est forcément l’AS Monaco qui avait pourtant bien réussi à remonter au classement.

Qualification directe ou non en Ligue des Champions, l’avenir d’Aurélien Tchouaméni semblait déjà se dessiner hors de la Principauté. Le milieu de terrain a passé un cap lors de cette saison en Ligue 1 et est devenu un joueur important dans la rotation des Bleus.

Si Chelsea semblait intéressé au même titre que le PSG, le joueur aurait une grosse préférence pour le Real Madrid. Il ne manque plus qu’un accord entre les Merengues et l’AS Monaco afin de finaliser le transfert. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club espagnol est en discussion avec la direction du Rocher.

Cette semaine devrait être décisive dans ce dossier, un accord pourrait être trouvé et donc l’officialisation suivrait dans les prochains jours. Les sources du journaliste au PSG lui auraient également fait comprendre qu’il souhaite plus que tout rejoindre le Real Madrid.

En discussions avec le vainqueur de la dernière saison de Ligue 1, il aurait affiché son envie de jouer sous le maillot madrilène le plus rapidement possible. Il y rejoindrait Karim Benzema, Edouardo Camavinga mais aussi Ferland Mendy, les trois français du Real Madrid.

Real Madrid will be in direct negotiations with AS Monaco again this week for Aurelién Tchouaméni. Paris Saint-Germain sources also feel he’s fighting to join Real Madrid as soon as possible. ⭐️🇫🇷 #transfers

Real are discussing about add-ons and more with Monaco. Key week ahead.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022