Mercato concurrents OM : situation financière préoccupante, Lyon obligé de vendre des joueurs ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais (OL), fait face à une situation financière complexe, exacerbée par la publication des résultats de l’exercice 2023.

En pleine négociation avec des investisseurs potentiels, le président de l’OL devra également affronter un rendez-vous crucial avec la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) ce vendredi à Paris. Accompagné du directeur général Laurent Prud’homme, John Textor doit convaincre l’instance que des mesures financières solides sont en place pour assurer la pérennité de l’OL.

OL, un entretien décisif avec la DNCG

Lors de cet entretien, l’un des principaux sujets sera la mise à jour des projections des droits TV. La DNCG avait exigé que les clubs de Ligue 1 maintiennent des prévisions de revenus stables, mais la baisse des droits TV complique la situation des finances lyonnaises. Selon l’Equipe, la direction de l’OL devra fournir des garanties concrètes, avec un apport financier estimé entre 100 et 200 millions d’euros pour rassurer l’instance de régulation. L’entrée en bourse d’Eagle Football Group à New York, prévue dans les mois à venir, est perçue comme cruciale pour alléger une dette financière qui a crû de 458,4 M€ à 505,1 M€ en un an.

ENQUETE / OL : le plus gros hold-up financier du foot moderne ?https://t.co/d94km73QOF Plus de 100 millions devant revenir à l’OL ont déjà été « déplacés » pour aller à Eagle/payer des dettes à Botafogo, etc Explications avec le tableau d’un club devenu une vache à lait… — Romain Molina (@Romain_Molina) November 11, 2024

Plus de 500M€ de dettes pour Eagle group ?

Dans son communiqué, Eagle Group (propriétaire d’OL Groupe) a détaillé plusieurs mesures pour redresser les finances. D’ici la fin 2024, le groupe prévoit un apport de 75 millions d’euros, provenant de capitaux propres ou de la vente de joueurs issus des clubs du groupe Eagle Football Holdings. Une partie de cet apport pourrait provenir de la vente des parts de Crystal Palace. De plus, un second apport de 100 millions d’euros est prévu pour le début 2025, ainsi que des cessions de joueurs lors du mercato de janvier.

Les ventes de joueurs : un levier incontournable mais aléatoire

La vente de joueurs à forte valeur, comme Rayan Cherki ou Igor Jesus (de Botafogo), sera un élément clé pour apurer les finances du club. Ces cessions, ainsi que la vente de parts de Crystal Palace, devraient permettre à l’OL de traverser la crise financière. Si ces fonds ne sont pas trouvés rapidement, la DNCG pourrait appliquer des sanctions, allant de restrictions sur le recrutement à des mesures plus sévères, comme une relégation administrative.

Si le club ne panique pas en interne, l’inquiétude est palpable chez les supporters, à la suite de la publication des comptes. Pour convaincre la DNCG et rassurer l’opinion publique, John Textor devra prouver que les solutions financières proposées sont suffisantes pour garantir un avenir stable à l’OL.