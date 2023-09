Mercato Concurrents OM: Succession de Blanc, Lyon prend un premier rateau !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Ciblé pour remplacer Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Graham Potter, remercié par Chelsea en avril dernier, a refusé la proposition selon The Athletic.

Selon les informations de l‘Équipe mercredi soir, Graham Potter était ciblé pour remplacer Laurent Blanc sur le banc lyonnais. Le technicien britannique se serait même entretenu avec le propriétaire de l’OL John Textor. L’ancien coach de Chelsea, remercié en avril dernier, a déjà décliné l’offre comme l’indique The Athletic.

Graham Potter has declined the chance to replace Laurent Blanc as Lyon boss after being approached by the Ligue 1 side.

