Mercato Concurrents OM: Succession de Blanc, Potter dit non, un nouveau nom annoncé ?

Lanterne rouge avec seulement 1 point en 4 journées (du jamais vu dans l’histoire du club), l’Olympique Lyonnais vit un début de saison cauchemardesque. La lourde défaite face au Paris Saint-Germain (1-4) dimanche dernier pourrait être fatale à Laurent Blanc.

Le club rhodanien cherche son successeur. Le dernier nom évoqué était celui de Graham Potter. Mais le technicien anglais, qui a bien rencontré les dirigeants lyonnais a décliné la proposition. Une information confirmée par The Athletic et l’ensemble de la presse britannique. Selon Skysports, les Gones seraient attirés par le profil du l’ancien coach du Real Madrid et sélectionneur de l’Espagne Julen Lopetegui, libre de tout contrat depuis son départ de Wolverhampton.