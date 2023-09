Mercato concurrents OM : Textor s’explique sur l’arrivée suspicieuse de Nuamah !

Ernest Nuamah a rejoint Lyon à la fin du mercato d’été 2023. John Textor, actuel propriétaire du club rhodanien a dû expliquer le montage financier utilisé pour récupéré le Ghanéen.

Cette semaine, l’actualité autour de Lyon a été plus que mouvementée avec entre autres des questionnements légaux autour de l’arrivée d’Ernest Nuamah en provenance de FC Nordsjælland contre 26 millions d’euros. Face à ces interrogations des médias, le propriétaire du club lyonnais, John Textor, a dû s’expliquer dans un communiqué publié ce vendredi soir à quelques heures de la fin du mercato en France.

D’Asafo 🇬🇭 à Lyon 🇫🇷… @Nana_Nuamah10 vous en dit plus sur lui et se dévoile dans une interview exclusive 🎙 Notre nouveau joueur évoque notamment son choix de venir à l’OL, ses qualités, ses objectifs 🦁🔴🔵 En intégralité sur @OLPLAY_Officiel ⏯ — Olympique Lyonnais (@OL) August 31, 2023

« L’achat des droits de joueur par le RWDM auprès d’un club au Danemark a été soutenu par une ‘preuve de fonds’, vérifiée par une grande banque commerciale au Brésil, qui bénéficie d’un solde en espèces équivalent à 60 millions d’euros. Cette banque respectée est une institution financière cotée en bourse au NASDAQ aux États-Unis, justifie l’homme d’affaires dans un communiqué. Il s’agit du même compte et du même solde en espèces qui a été présenté à la DNCG. Cela signifie, de manière importante, que c’est la même source que nous avons constamment affirmée comme étant disponible pour aider les clubs du portefeuille d’Eagle Football. Les rumeurs conspirationnistes selon lesquels un compte offshore aurait été utilisé dans nos activités de transfert de joueurs sont malveillantes et catégoriquement fausses. Le Brésil n’est pas devenu soudainement un paradis fiscal. La transaction est une opération d’achat et de prêt traditionnel, réalisée en conformité totale avec les réglementations de la FIFA, sous la supervision de la DNCG. Nous avons spécifiquement sollicité l’intervention de la FIFA pour soutenir nos échanges avec l’Union Royale Belge des Sociétés de Football. »