Mercato concurrents OM : Textor va aussi sacrifier deux jeunes talents de l’OL en janvier ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais, dans l’obligation de vendre cet hiver en raison de ses finances, pourrait se séparer de joueurs comme Mahamadou Diawara et Saël Kumbedi, tout en étant incapable de recruter.

L’Olympique Lyonnais se prépare à un mercato hivernal compliqué. Face à des finances serrées, le club est dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs cet hiver, sans pouvoir se renforcer. Alors que des dossiers importants comme ceux de Gift Orban, Anthony Lopes, Maxence Caqueret, Said Benrahma, Wilfried Zaha, ou encore Rayan Cherki devront être tranchés, d’autres éléments en manque de temps de jeu pourraient également quitter le club.

Diawara et Kumbedi vers un départ…

D’après L’Équipe, deux jeunes joueurs, Mahamadou Diawara et Saël Kumbedi (tous deux âgés de 19 ans), pourraient être concernés par un départ.

Mahamadou Diawara traverse une période difficile avec seulement 14 minutes de jeu en Ligue 1cette saison. Le milieu de terrain est relégué sur le banc par Pierre Sage. Sa situation ne semble plus convenir à personne, et bien que sous contrat jusqu’en 2028, il a déjà reçu plusieurs offres, dont une du Celtic Glasgow. L’OL avait initialement écarté un départ, mais un prêt pourrait désormais être envisagé, avec une option de transfert définitif également possible.

Pour Saël Kumbedi, le manque de temps de jeu est également un problème. Le latéral droit, qui a été titulaire à seulement deux reprises cette saison, semble également en dehors des plans de l’entraîneur lyonnais. Kumbedi, également international Espoirs, pourrait donc chercher une nouvelle opportunité ailleurs pour obtenir davantage de temps de jeu.

Ainsi, l’OL devra gérer des départs cet hiver, tout en espérant que ces ventes permettent de soulager les finances du club, sans pouvoir compter sur de nouveaux renforts. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour plusieurs joueurs lyonnais.