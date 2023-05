Mercato concurrents OM : Textor veut frapper un grand coup avec Lyon ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) John Textor aurait dans son viseur un joueur offensif du champion italien, le Napoli !

Lyon est 7e à 3 points de Rennes et surtout à 4 de Lille et d’une qualification en Conférence League. Quoi qu’il arrive, la saison lyonnaise est ratée et le club va devoir se reconstruire. Le départ de Jean Michel Aulas au profil de John Textor est un sacré tournand dans l’histoire du club. Le flou règne concernant la construction de l’organigramme, l’avenir de Cheyrou ou encore Ponsot reste incertain. John Textor affrime vouloir investir malgré un déficit important (Selon les informations d’RMC Sport, John Textor va devoir trouver rapidement 130 millions d’euros avant son passage devant la DNCG).