Mercato concurrents OM : Transfert bloqué… Lyon dans l’obligation de vendre !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM, (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) L‘OL continue son mercato et selon un média espagnol, le club lyonnais pourrait perdre Rayan Cherki, pendant que la DNCG bloque encore l’arrivée de Tapia.

L’Olympique Lyonnais pourrait voir son mercato complètement chamboulé à cause de ses problèmes financiers. Alors que tout était bouclé pour l’arrivée de Renato Tapia, en provenance du Celta Vigo, l’encadrement mis en place par la DNCG a mis un frein à la signature. Le Péruvien devait s’engager à l’OL pour 4 ans contre 5 millions d’euros mais le transfert serait au point mort.

Le milieu de terrain défensif de 27 ans aurait même repris l’entraînement avec le Celta. L’OL souhaiterait toujours s’attacher les services du joueur mais va désormais devoir convaincre la DNCG de la pérennité financière de cette opération pour pouvoir boucler le transfert.

info OL

Le transfert de Tapia est bloqué. Le club espère toujours le signer. Toutes les infos dans la brève 👇🏽https://t.co/Wg2vGPt6Rc — hugo (@hugoguillemet) July 10, 2023

Vendre Cherki pour combler le manque ?

Selon le média espagnol, Defensa Central, Rayan Cherki pourrait quitter l’OL, dès cet été. Le Real Madrid serait toujours intéressé par le jeune lyonnais mais ce serait Newcastle qui aurait pris les devants en transmettant une offre de 20 millions d’euros à John Textor pour sa pépite. Avec l’encadrement financier de la DNCG, l’OL pourrait se retrouver obligé de vendre ses jeunes, s’ils veulent continuer de recruter.

Newcastle aurait fait une offre pour Cherki https://t.co/QlfLqHHeDV — Foot Mercato (@footmercato) July 10, 2023

Castello Lukeba est déjà annoncé sur le départ et Bradley Barcola intéresserait plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain. L’Olympique Lyonnais pourrait donc repartir sur une toute nouvelle stratégie avec le nouvel investisseur. Le centre de formation pourrait désormais être utilisé comme une machine à remplir les caisses. Un changement brutal pour l’OL qui a passé 10 ans à se baser essentiellement sur sa formation pour construire ses équipes.