FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Libre depuis son départ de Galatasaray, Radamel Falcao s’est officiellement engagé avec le Rayo Vallecano.

Libre depuis son départ de Galatasaray, Radamel Falcao a trouvé un nouveau point de chute. En effet, l’ancien attaquant de l’AS Monaco s’est officiellement engagé une saison avec le Rayo Vallecano. L’attaquant colombien n’arrive pas en terre inconnue puisqu’il a déjà évolue du côté de l’Espagne. En effet, El Tigre a déjà évolué à l’Atlético Madrid entre 2011 et 2013, avant son arrivée en Principauté.

Un passage plus que réussi en Espagne ?

De son premier passage en Espagne, Radamel Falcao peut en garder de bons souvenirs. En effet, El Tigre a réalisé les plus belles années de sa carrière puisqu’en 68 rencontres de Liga, il a inscrit pas moins de 52 buts et a délivré 5 passes décisives. Des statistiques affolantes qu’il poursuit en Ligue Europa. Radamel Falcao est le meilleur buteur de la compétition et participe au sacre de l’Atlético Madrid en 2012. À 35 ans, Radamel Falcao espère encore vivre de beaux moments sur les terrains de football.