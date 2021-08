FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) En cas de départ de Yilmaz, Lille penserait à rapatrier Divock Origi !

Alors que Burak Yilmaz pourrait quitter Lille pour rallier Nice et rejoindre son ancien entraîneur, Christophe Galtier, le club nordiste s’activerait en interne afin de lui trouver un remplaçant. Même si Jocelyn Gourvennec a tenu à rassurer sur l’avenir de l’attaquant turc, le mercato est encore long et tout est possible. Pour le remplacer, le LOSC aurait ciblé un de ses anciens joueurs…

Divock Origi de retour à Lille ?

À en croire MSV Foot, le LOSC aimerait rapatrier Divock Origi à ce poste là. En effet, l’attaquant de Liverpool n’entrerait plus dans les plans de Jürgen Klopp et le club nordiste aimerait en profiter. Des contacts ont été initiés entre les deux équipes. De leur côté, les Reds pourraient être intéressés par un échange. En effet, on apprenait ces derniers jours que Liverpool s’intéresserait au profil de Jonathan David. Reste à savoir si les négociations entre les deux clubs porteront sur un transfert sec ou sur un échange entre les deux attaquants.