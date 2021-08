FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Ce mardi, on apprend que Myziane Maolida pourrait partir de Nice pour rejoindre Anderlecht qui a entamé des discussions.

Myziane Maolida a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs niçoises ce week-end. En effet, l’attaquant de l’OGC Nice serait sur le départ. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Myziane Maolida a été placé sur la liste des transferts depuis l’ouverture du mercato. Jusqu’à présent, aucun club ne s’était positionné sur le joueur. À en croire les informations de L’Équipe, il pourrait prendre la direction de la Belgique dans les jours à venir.

En effet, comme l’a révélé le quotidien sportif, Anderlecht aurait manifesté son intérêt pour s’attacher les services de Myziane Maolida la saison prochaine. Sans que le montant ne filtre, une offre aurait même été formulée par le club belge. Toutefois, le montant réclamé par l’OGC Nice serait trop élevé par rapport aux finances d’Anderlecht. En effet, il y a peu de chance que le transfert puisse se réaliser. En revanche, le principal intéressé ne serait pas insensible à l’intérêt du club belge. Affaire à suivre.

L’Équipe and Nice-Matin report that Belgian side Anderlecht are in talks with OGC Nice over the possible signing of 22-year-old French attacker Myziane Maolida. pic.twitter.com/01zR5GLJcQ

