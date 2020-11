Mercato concurrents OM : Un autre attaquant lyonnais sur le départ cet hiver (et ce n’est pas Depay) ?

FCMarseille vous propose l’actu mercato des concurrents directs de l’OM. Selon Téléfoot, l’attaquant de Lyon, Moussa Dembélé pourrait être prêté lors du mercato hivernal.

Selon Téléfoot, en manque de temps de jeu à l’OL, Moussa Dembélé pourrait être prêté lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant pourrait prendre la direction de l’Angleterre où plusieurs clubs seraient intéressés.

West Ham veut Dembélé ?

Memphis Depay n’est pas le seul attaquant lyonnais susceptible de bouger durant le marché des transferts hivernal. Ça serait aussi le cas de Moussa Dembélé. Selon la chaîne Téléfoot, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais envisageraient de prêter l’attaquant français lors du mercato hivernal afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu et de la confiance. Selon les informations de Simone Rovera, le spécialiste du mercato pour Téléfoot, des clubs anglais seraient intéressés. En cette fin de semaine, le journaliste a fait savoir que l’OL était très intéressé par la perspective de prêter Moussa Dembélé sans option d’achat au mois de janvier. The Sun indiquait le 8 novembre dernier que West Ham et Manchester United surveilleraient sa situation. En effet, David Moyes souhaiterait en faire le successeur de Sébastien Haller, qui ne semble plus entrer dans ses petits papiers…