Mercato concurrents OM : Un autre international algérien à Nice ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Nice pourrait tenter de recruter un autre international algérien…

En effet, selon FootMercato, « Nice souhaite désormais recruter Bilal Brahimi, l’ailier gauche d’Angers, révélation du début de saison au sein de l’équipe entraînée par Gérald Baticle. D’ailleurs, Angers, qui l’a recruté l’été dernier, préférerait conserver l’ailier de 21 ans et réclame ainsi un peu plus de 10 M€ pour le lâcher. » Pour rappel, l’OGCN compte déjà dans ces rangs Hichem Boudaoui et Youcef Atal, Andy Delort a lui refusé de participer à la CAN…

🚨Info : Fort intérêt de #Nice pour Billal Brahimi 🇫🇷🇩🇿. • L’ailier gauche d’#Angers colle parfaitement au profil recherché par le club azuréen.https://t.co/OfLkwcG0cQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 26, 2022

En conférence de presse il y a deux semaines, l’entraineur de l’OGC Nice Christophe Galtier avait fait le point sur le mercato hivernal. Et le coach azuréen avait été clair, il voulait des renforts…

Il faut toujours du monde. Après, il ne faut pas d’embouteillage

« Il faut toujours du monde. Après, il ne faut pas d’embouteillage (…) Ce qu’il va se passer d’ici la fin du mercato, personne ne le sait (…) On a compensé le départ du latéral gauche avec l’arrivée de Jordan Amavi. Si des joueurs veulent partir car ils sont malheureux, il faut être à l’écoute. On ne peut pas tout accepter, mais on peut écouter et comprendre la position des uns et des autres (…) Vous avez toujours dans le vestiaire, des gens qui sont malheureux. Même ceux qui jouent 30 minutes, où démarrent et sortent le sont. Ceux qui ne jouent pas sont hyper malheureux. Moi, je n’aime pas voir les joueurs malheureux. » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (12/01/2022)

