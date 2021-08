FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Au programme ce vendredi : un cadre de Monaco suivi par le Real, plusieurs départs à Rennes, un attaquant de Liverpool vers Lille

MERCATO CONCURRENTS OM : LE REAL MADRID VEUT UN CADRE DE L’AS MONACO ?

Très actif sur le marché des transferts, l’AS Monaco pourrait encore perdre un joueur d’ici les prochains jours. Après avoir enregistré les départs de Stevan Jovetic, Henry Onyekuru, Fodé Ballo Touré, Benjamin Herichs… le club de la Principauté pourrait perdre un cadre de son effectif d’ici le 31 août. Après un début de saison compliqué en championnat et une défaite face au Shaktar Donetsk en barrages aller de Ligue des Champions (0-1), l’AS Monaco pourrait connaître un nouveau coup dur.

LE REAL MADRID À L’AFFÛT SUR TCHOUAMÉNI

En effet, à en croire les informations révélées par Karim Bennani, le Real Madrid aurait récemment manifesté son intérêt pour Aurélien Tchouaméni. Toujours selon lui, le club madrilène pourrait même passer à l’action et formuler une première offre si l’AS Monaco ne parvient pas à se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des Champions cette saison. Si aucun montant n’a été indiqué, la valeur marchande du joueur est estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt.

🚨 MERCATO

TCHOUAMENI intéresse le REAL Le Real Madrid regarde attentivement la situation actuelle de l’AS Monaco.

Si l’ASM ne se qualifie pas pour la phase de groupes de la Ligue des champions, le Real pourrait passer à l’offensive et faire une offre pour le milieu français. — Karim Bennani (@KarimBennani_) August 19, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : PLUSIEURS DÉPARTS À PRÉVOIR DU CÔTÉ DE RENNES ?

À plus d’une semaine de la fin du mercato estival, le Stade Rennais continue de se montrer très actif sur le marché. Après avoir enregistré les arrivées de Kamaldeen Sulemana, Birger Meling ainsi que Baptiste Santamaria, le club breton attendrait rapidement la venue de Lovro Majer en provenance du Dinamo Zagreb. Mais si plusieurs joueurs arrivent, d’autres sont cependant sur le départ.

DES DÉPARTS À PRÉVOIR

Au sein de l’effectif rennais, plusieurs joueurs devraient plier bagages d’ici la fin du mercato. Alors que certains d’entre eux souhaiteraient partir, d’autres n’entrent plus dans les plans des dirigeants rennais. Sauf retournement de situation, Brandon Soppy, James Léa-Siliki, Mbaye Niang et Faitout Maouassa seraient les joueurs susceptibles de partir rapidement. À l’heure actuelle, seule une offre d’Udinese serait arrivée sur la table des Rennais pour Brandon Soppy. Par ailleurs, Ouest-France révèle que James Léa-Siliki pourrait rebondir du côté d’Alaves, qui veut le rapatrier en prêt la saison prochaine. Affaire à suivre dans les prochains jours…

MERCATO CONCURRENTS OM : UN ATTAQUANT DE LIVERPOOL VERS LILLE ?

Alors que Burak Yilmaz pourrait quitter Lille pour rallier Nice et rejoindre son ancien entraîneur, Christophe Galtier, le club nordiste s’activerait en interne afin de lui trouver un remplaçant. Même si Jocelyn Gourvennec a tenu à rassurer sur l’avenir de l’attaquant turc, le mercato est encore long et tout est possible. Pour le remplacer, le LOSC aurait ciblé un de ses anciens joueurs…

DIVOCK ORIGI DE RETOUR À LILLE ?

À en croire MSV Foot, le LOSC aimerait rapatrier Divock Origi à ce poste là. En effet, l’attaquant de Liverpool n’entrerait plus dans les plans de Jürgen Klopp et le club nordiste aimerait en profiter. Des contacts ont été initiés entre les deux équipes. De leur côté, les Reds pourraient être intéressés par un échange. En effet, on apprenait ces derniers jours que Liverpool s’intéresserait au profil de Jonathan David. Reste à savoir si les négociations entre les deux clubs porteront sur un transfert sec ou sur un échange entre les deux attaquants.