Mercato concurrents OM: Un cadre de Nice rejoint l’Angleterre

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). L’OGC Nice vient de perdre un cadre du vestiaire…

Pierre Lees-Melou rejoint Norwich City, club promu en Premier League après avoir porté le maillot de l’OGC Nice pendant 4 saisons. Le milieu de terrain a joué 140 matchs avec les Aiglons et marqué 18 buts durant son aventure chez les rouges et noirs. C’est la première fois que le Français va évoluer à l’étranger, après avoir joué sous les couleurs de Dijon pendant deux ans entre 2015 et 2017.

Agé de 28 ans, il a été capitaine de nombreuses fois dans le sud de la France. Milieu de terrain sérieux, et doté d’une belle qualité de passe, il avait eu un bon de sortie de la part des dirigeants de l’OGC Nice.

A LIRE : Kamara, Caci, Perrin, Pau Lopez… les tableaux mercato OM de ce dimanche 11/07/2021 !

Arrivé au Gym en 2017, @PMelou rejoint @NorwichCityFC après 4 saisons et 140 matchs en Rouge et Noir L’#OGCNice le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite pleine réussite en @premierleague ➡️ https://t.co/2G2g08m60v 🔴⚫ pic.twitter.com/aijws0NUe4 — OGC Nice (@ogcnice) July 13, 2021