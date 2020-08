Mercato concurrents OM : Un cadre du LOSC a choisi sa destination ?

C’est acté à 99%, le défenseur brésilien Gabriel (22 ans) va quitter Lille dans les prochains jours ! Concernant sa future destination, Gabriel à l’embarras du choix…

Après la longue saga Victor Osimhen, les supporters lillois vont sans doute connaître un deuxième feuilleton à rebondissement avec Gabriel. Le défenseur central brésilien va quitter le club. Ce départ a été entériné par le président Gérard Lopez himself.

« Je pense qu’il va choisir cette semaine, ou la prochaine. Il part, nous avons donné notre accord » Gérard Lopez. Source: Sky Sports – 17/08/2020

Et concernant sa future destination, Lille s’est entendu sur une indemnité de transfert avec trois clubs : Arsenal, Everton et Naples. Le joueur n’a plus qu’à choisir entre les trois destinations proposées. Selon Téléfoot, le cœur du Brésilien penche pour Arsenal… Néanmoins, un autre prétendant continue de s’accrocher au dossier.

Naples augmente son offre

Désireux de battre la concurrence anglaise, Naples a augmenté ce mardi soir l’offre salariale qui avait initialement été faite à Gabriel. Les Partenopei ont fait du Brésilien leur priorité et veulent absolument s’attacher ses services… Suite à ce rebondissement inattendu, Gabriel a repoussé sa décision. Il devrait se décider dans les 24 prochaines heures…