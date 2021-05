Mercato concurrents OM : Un club de Premier League fonce sur la star du RC Lens?

Auteurs d’une saison exceptionnelle après être monté en Ligue 1, les Lensois pourraient être amoindri d’un de leur meilleur élément. Newcastle serait venu aux renseignements pour Gaël Kakuta !

A peine promu en Ligue 1, le RC Lens est aux coudes à coudes pour la 5e place avec l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais… Franck Haise et ses hommes réalisent une saison très aboutie, notamment grâce à leur meneur de jeu.

Newcastle se penche sur Kakuta

En effet, Gaël Kakuta s’est illustré toute la saison avec 11 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Prêté par Amiens avec qui il a évolué la saison dernière, il sera en fin de contrat en juin 2022… La situation du joueur de 29 ans n’a pas manqué d’attirer des clubs en Angleterre où il a joué à Chelsea.

Selon les informations de Foot Mercato, des représentants de Newcastle auraient pris contact avec l’entourage du joueur en vue d’un transfert cet été. L’international congolais n’est pas encore décidé concernant son avenir et patiente la fin de la saison pour donner son verdict. Prêté avec option d’achat, les Sang et Or pourraient vouloir conserver le milieu offensif.