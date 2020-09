Mercato concurrents OM : Un club italien prêt a récupérer ce gros flop (recrue la plus chère de l’histoire) de Lyon ?

Lyon perd ses éléments depuis quelques jours. Le club a décidé de vendre certains joueurs suite à la non qualification en coupe d’Europe en 2020-21. Et la recrue la plus chère de l’histoire pourrait faire ses bagages…

Un an après son arrivée dans le Rhône, Joachim Andersen (24 ans) pourrait déjà replier bagages et repartir en Serie A. Selon Sky Italia, le Torino aurait fait une offre aux dirigeants lyonnais pour récupérer le Danois. Les négociations se dirigeraient vers un prêt payant de 3 M€, nous rapporte le média italien, avec une option d’achat fixée à 17 M€. Suffisant pour convaincre Jean-Michel Aulas, Juninho et toute la direction rhodanienne ?

Direction Turin pour Andersen ?

L’été dernier, le défenseur avait été recruté à prix d’or à la Sampdoria. Avec un transfert à 30 M€ (bonus compris), Andersen est devenu la recrue la plus chère des Gones. Bémol, depuis son arrivée à Lyon, le joueur n’a pas trouvé ses marques et passe plus de temps sur le banc des remplaçants que sur le terrain. Sous contrat jusqu’en juin avec la formation entrainée par Rudi Garcia, le numéro 3 pourrait avoir des envies d’ailleurs. Surtout que l’ancien entraineur de l’OM n’a pas l’air de compter sur l’ancien de la Sampdoria. Lors de la dernière rencontre des Lyonnais en Ligue 1 (0-0 face à Nîmes), Andersen a pris place sur le…… banc.