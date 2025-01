Mercato concurrents OM : Un crack du LOSC va bientôt s’en aller !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le LOSC pourrait prochainement perdre Edon Zhegrova !

D’après les informations du Parisien, le LOSC devrait prochainement perdre Edon Zhegrova. Le club lillois négocie actuellement avec le Napoli pour le départ du Kosovar. L’ailier, très en forme depuis la saison dernière, était pisté par de nombreux clubs mais les Italiens vont perdre Kvaratskhelia, partant pour signer au PSG.

Edon Zhegrova (25) agrees terms with Napoli as Lille dig in their heels – the situation. (LP) ⬇️https://t.co/VNTm3Zq8tj — Get French Football News (@GFFN) January 15, 2025

La grosse priorité du LOSC cet hiver

D’après le consultant RMC, Elton Mokolo, le LOSC doit avoir une priorité pour le mercato hivernal. En effet, selon lui, il faut absolument que les Dogues réussissent à prolonger Jonathan David afin d’éviter qu’il ne quitte le club libre en juin prochain et ne rapporte rien financièrement aux Lillois.

🎙️ « La priorité de Lille doit être de prolonger Jonathan David. » Pour @EltoMok, la prolongation de Jonathan David serait un vrai choix fort de la part de la direction lilloise. pic.twitter.com/jIsjkYlvCO — After Foot RMC (@AfterRMC) December 26, 2024

Départ libre pour Jonathan David et Angel Gomes en juin ?

Le LOSC aborde le mercato hivernal avec des changements limités, malgré une belle fin d’année, avec une quatrième place en Ligue 1, une qualification possible pour les huitièmes de Ligue des champions, et un billet pour les 16es de Coupe de France. Si aucun grand bouleversement n’est attendu, selon RMC Rafael Fernandes et Akim Zedadka, qui n’ont pas joué en Ligue 1 cette saison, devraient quitter le club, tout comme d’autres joueurs à faible temps de jeu, si des offres satisfaisantes se présentent.