Mercato concurrents OM: Un départ acté du côté de Lens ?

Auteur d’une très belle saison, le promu lensois est en lice pour disputer une Coupe d’Europe. Actuel 5ème du championnat, juste devant l’OM, l’effectif de Franck Haise pourrait bouger cet été dans le sens des arrivées, comme dans celui des départs. Un joueur Sang et Or ne devrait d’ailleurs pas continuer l’aventure dans le nord.

Prêté par le Toulouse FC, Issiaga Sylla ne devrait pas voir son option d’achat être levée par les Lensois. Si le latéral gauche guinéen disputait de nombreuses rencontres en début de saison, son utilisation se fait de plus en plus rare. En effet, depuis le mois de janvier, il n’a été titularisé qu’à trois reprises. Son option d’achat devenant obligatoire au bout d’un certain nombre de matchs disputés, son manque de temps de jeu va permettre au Racing Club de Lens de se séparer tranquillement du joueur du Téfécé.

Lens attractif cet été ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le promu lensois effectue une saison surprenante. Fraîchement débarqué de Ligue 2, les Sang et Or sont à quelques matchs d’une coupe d’Europe. Cependant l’OM semble disposer d’un calendrier plus accessible, car Lens va jouer le PSG, Lille et Monaco. En tout cas, Lens propose du jeu plaisant et pourrait enrôler quelques bons joueurs, pourquoi pas, du niveau du numéro 10 de leur équipe Gaël Kakuta.