Mercato concurrents OM : Un départ de Messi du PSG dès cet été?

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’OM en Ligue 1 (OGC Nice, Rennes, LOSC, PSG ou encore Lyon). D’après un journaliste catalan suiveur du FC Barcelone, un départ de Lionel Messi du PSG n’est pas à exclure !

Arrivé à l’été 2021, Lionel Messi n’a pas montré le même visage sous le maillot du PSG que ce qu’il avait montré avec le FC Barcelone. C’est d’ailleurs dans son ancienne maison que l’Argentin pourrait retourner d’après les informations du journaliste Gerard Romero. Le spécialiste du club catalan n’écarte pas un retour de la Pulga et affirme même qu’il y a « 60% de chance » de le revoir sous les couleurs Blaugranas.

🚨 Le journaliste @gerardromero : « A l’heure où l’on se parle, il y a 60% de chances que Leo Messi revienne à Barcelone cet été ». pic.twitter.com/zGi6ARNb8W — BeFootball (@_BeFootball) March 15, 2023

Il y a une grande désillusion par rapport aux défaites en coupe d’Europe qui se succèdent pour le PSG — Platini

« Elle est au-dessus de tout le monde, elle est magnifique. Le PSG veut gagner la Ligue des champions mais tout le monde veut la gagner, le Bayern aussi veut la gagner. Mais bien sûr que Messi, Neymar et Mbappé peuvent jouer ensemble. Je préférerais qu’il y en ait un à Paris, l’un à Marseille et l’autre à Lyon. Comme ça c’est Ronaldo-Messi et c’est de la bagarre mais là ils sont tous dans le même club. Ils sont exceptionnels, ils jouent bien. C’est magnifique de voir jouer le Paris Saint-Germain. Après tu joues un match de coupe d’Europe, tu joues contre le Real qui est un très très grand d’Europe et ça se passe mal, tu joues le Bayern, qui est un très très grand d’Europe et ça se passe mal : c’est comme ça, c’est le football. Même à Barcelone, Neymar et Messi n’ont pas gagné tous les ans la coupe d’Europe. Messi? Quand il a le ballon il est très très bon. Ce qu’il fait avec un ballon il n’y en a pas beaucoup qu’ils le font. Il y a peut-être un peu Neymar et c’est tout. On a la chance d’avoir trois immenses joueurs dans le championnat de France ce qui est bien. Après c’est vrai qu’il y a une grande désillusion par rapport aux défaites en coupe d’Europe qui se succèdent pour le Paris Saint-Germain mais la coupe d’Europe c’est aléatoire, c’est difficile. » Michel Platini – Source : RMC (14/03/23)