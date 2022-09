Mercato concurrents OM : Un gros transfert cet hiver à Lille ?

Le LOSC pourrait enregistrer un départ important lors du prochain mercato hivernal. Un attaquant est annoncé avec insistance du côté de l’Angleterre.

Actuel 7ème de Ligue 1, Lille reste sur une victoire contre Toulouse (2-1). Les Dogues peuvent compter sur leur attaquant Canadien Jonathan David auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 8 matchs de championnat. La côte de l’attaquant a très largement grimpé ces derniers mois. Estimé à 45 millions et sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2025, Jonathan David est dans le viseur de plusieurs grands clubs Anglais. La presse britannique estime qu’un départ du buteur de 22 ans cet hiver n’est pas à exclure en raison de divergences entre son agent et les dirigeants lillois.

David vendu dès le mois de janvier !

Selon les informations de Premier League TV, Liverpool serait intéressé par le profil de Jonathan David. Les Reds pourraient même passer à l’action dès le mois de janvier pour recruter l’attaquant Canadien (30 sélections, 20 buts). Reste maintenant à savoir si la direction lilloise sera disposée à laisser filer son meilleur atout offensif du début de saison. Le LOSC avait déboursé 27 millions pour s’attacher ses services en 2020. Un départ de l’international Canadien au mois de janvier constituerait un énorme coup dur pour Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur lillois.

On a besoin de Jonathan — Olivier Létang

« Une fois que la saison est lancée. Moi, je n’aime pas les changements en cours de saison. L’idée, c’est effectivement qu’il reste toute la saison avec nous. On a réalisé les ventes l’été dernier. Aujourd’hui, on n’a absolument pas besoin de vendre. Et pour moi, encore une fois, je le dis toujours, le meilleur et le seul élément marketing, c’est de gagner des matchs. Donc, on a besoin de Jonathan », a expliqué le président du LOSC. » Olivier Létang – Source : France Bleu Nord (19/09/2022)