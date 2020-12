Mercato concurrents OM : Un duel Rennes vs Lyon pour ce talent de 17 ans ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM. Rennes et Lyon seraient actifs sur le même dossier, celui d’un jeune talent irako-suédois : Aimar Sher.

Cet été, Lyon était proche de s’offrir la pépite uruguayenne Facundo Pellistri. Le milieu offensif de Penãrol a finalement opté pour Manchester United. De son côté Rennes a misé 26M€ sur le jeune ailier belge de 18 ans Jérémy Doku. Cette fois, les deux clubs français seraient en concurrence sur le dossier d’un jeune joueur de 17 ans évoluant dans le championnat suédois. Selon les informations de FotbollDirekt, Lyon et Rennes seraient intéressés par la jeune pépite Aimar Sher. Né en Irak, il possède la nationalité suédoise et évolue à Hammarby IF. Il attire les regards des clubs européens…

Aimar Sher, un talent qui plait à Lyon et Rennes

En plus des deux clubs français, Brighton, l’AZ Alkmaar ou encore le Borussia Mönchengladbach seraient aussi sur le coup. Ce milieu de terrain peut-il prendre la suite d’un Houssem Aouar ou d’Eduardo Camavinga ? A suivre…