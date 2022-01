Mercato concurrents OM : Un énorme coup dur pour Aulas et Peter Bosz !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Le Chelsea de Thomas Tuchel rêve de récupérer Emerson… L’Italien espère également retourner chez les Blues !

Ces dernières semaines, rien ne va plus du côté de Lyon où Juninho a clairement annoncé ses envies d’ailleurs et où les résultats sportifs ne suivent plus… Pour Jean-Michel Aulas, la situation est très tendue et cela ne semble pas s’améliorer lors de ce mercato hivernal.

Il y a quelques jours, nous apprenions par la presse anglaise que Thomas Tuchel souhaite absolument renforcer son côté gauche, surtout après la blessure de Ben Chilwell qui met Chelsea dans une situation inconfortable. Emerson Palmieri, latéral gauche qui pourrait parfaitement remplacer l’international anglais est prêté à Lyon cette saison et est l’une des rares satisfactions de ce début de saison.

▪️ #CFC want him back – have had a £3.3m compensation bid knocked back – Tuchel a fan

▪️ Has impressed in France – Lyon fans would be furious if he was allowed to return

▪️ Emerson is happy in Lyon – will take some convincing

📝 @SJohnsonSport & @MarkCarey93

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 12, 2022