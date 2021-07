Mercato concurrents OM : Un flop de Monaco de retour en Italie ?

Arrivé à l’AS Monaco à l’été 2017, Keita Baldé n’a pas convaincu sur le Rocher. Après avoir été prêté à deux reprises à l’Inter puis à la Sampdoria, il pourrait plier bagages de façon définitive en Italie.

Prêté avec option d’achat à la Sampdoria de Gênes la saison dernière, Keita Baldé ne devrait pas revenir du côté de Monaco la saison prochaine. L’international sénégalais a inscrit 7 buts et a adressé 2 passes décisives lors de son passage en Italie. Alors qu’il n’a jamais réussi à s’imposer en Principauté, Keita Baldé semble avoir la côte du côté de l’Italie. Arrivé en 2017 en provenance de la Lazio de Rome pour un montant de 30 millions d’euros, l’attaquant a aussi connu un prêt à l’Inter lors de la saison 2018/2019.

KEITA BALDÉ DE NOUVEAU À L’INTER ?

À en croire les informations dévoilées par Foot Mercato, Keita Baldé serait en discussions avancées pour un retour à l’Inter Milan. Les discussions entre le joueur et les Nerazzurri seraient en bonne voie. Entre l’AS Monaco et le club italien, les négociations avanceraient bien également. L’international sénégalais a déjà pris sa décision et souhaite retrouver son ancien entraîneur à la Lazio, Simone Inzaghi, fraichement nommé entraîneur de l’Inter. Reste à savoir de quelle manière évolueront les négociations dans les prochains jours.